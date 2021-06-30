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Güncel

Kocaeli'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 00:28 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 00:28
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Kayacık Mahallesi Önal Sokak'ta yaşayan Recep Oğuz Öztürk'ün (70) eve gelmemesi üzerine ailesi Öztürk'ü aramaya başladı.

Öztürk, yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucu yan komşusunun bahçesindeki ıhlamur ağacının altında hareketsiz halde bulundu. Öztürk'ün yanında içinde ıhlamur bulunan sepetinin de olduğu görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Recep Oğuz Öztürk'ün cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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