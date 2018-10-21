Kocaeli'de alev alan otomobil hurdaya döndü

Olay, öğleden sonra, Kartepe'ye bağlı Şirinsulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden Murat Üstüntaş yönetimindeki 41 AAE 049 plakalı otomobilin motorundan henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken Üstüntaş, iner inmez itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede aracı saran alevleri güçlükle söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.