Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006'da İzmit'te iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.S'nin (48) Malta Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan D.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.