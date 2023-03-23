İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0449
  • EURO
    20,7888
  • ALTIN
    1210.32
  • BIST100
    5039.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de baba vahşeti: İki çocuğunu öldürdü
Güncel

Kocaeli'de baba vahşeti: İki çocuğunu öldürdü

Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA23 Mart 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Kocaeli'de baba vahşeti: İki çocuğunu öldürdü
ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R, işlemleri sırasında "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulundu.

Durumdan şüphelenerek sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve giden ekipler, Yağmur R. (13) ve Emre R. (10) adlı kardeşleri hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.