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Kocaeli'de bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA14 Aralık 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:26
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D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde A.G. idaresindeki 41 P 1309 plakalı servis minibüsü, bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü A.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, M.Y. ve H.K. de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü A.G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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