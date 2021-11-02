İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5476
  • EURO
    11,0941
  • ALTIN
    550.251
  • BIST100
    1536.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı
Güncel

Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

AA2 Kasım 2021 Salı 09:09 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:11
ABONE OL

Ankara yönüne giden Ayhan K. idaresindeki 34 DE 7390 plakalı boş dorse takılı tır, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin üzerine çıkan tır, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ayhan K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, tırın çekilmesinin ardından normale döndü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.