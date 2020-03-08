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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA08 Mart 2020 Pazar 22:13 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 22:13

Orhangazi Mahallesi Belediye Meydanı'nda M.A. (24) ile Kamil Hamdi Arıkan (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıkan'ı bıçakla boynundan yaralayan M.A, olay yerinden Adnan Kahveci Parkı'na doğru koşarak uzaklaştı. M.A, parkta tartıştığı V.B'yi de (27) göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamil Hamdi Arıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. V.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

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