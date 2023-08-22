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Kocaeli'de bombacıyı saklayan zanlı operasyonla yakalandı

Kocaeli'de, 2007 yılında bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlıyı barındırdığı gerekçesiyle aranan firari hükümlü gözaltına alındı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 14:38 - Güncelleme:
Kocaeli'de bombacıyı saklayan zanlı operasyonla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15 Mart 2007'de Tüpraş tesislerine bombalı eylem hazırlığındayken 11 kilo 730 gram plastik patlayıcı, 10 elektrikli kapsül ve 2 sahte kimlikle yakalanan Z.T'yi barındıranlardan M.K'nin yerini tespit etti.

O tarihten bu yana firari olan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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