Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma doğrultusunda terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Jandarma, operasyon kapsamında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde, Çeçenistan uyruklu Marha Davuthanova, Nezirov Süleyman ve İmran Taşiov'u gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.