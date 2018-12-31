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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma doğrultusunda terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Jandarma, operasyon kapsamında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde, Çeçenistan uyruklu Marha Davuthanova, Nezirov Süleyman ve İmran Taşiov'u gözaltına aldı.

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