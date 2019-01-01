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Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Havalimanından 14.30'da kalkan özel  bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza  olması nedeniyle mecburi inişe geçti. Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düşmesi  sonucu pilot İkram Kaya (53) yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber  Malgaz (52) ise yara almadan kurtuldu.
 
Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından  bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ilk müdahalenin  ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  eğitim uçağının motorunun donması sonucu mecburi iniş yaptığını, ağaçların  üzerine sert iniş yapmasından dolayı pilotun yaralandığını, yanında bulunan  öğrencinin de yara almadan kurtulduğunu söyledi. Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin uçağın olduğu Kuzuyayla Geyik  Alanı mevkisine ulaşarak, iki kişiyi kurtardığını ve otelin revirine götürdüğünü  belirten Dursun, "Çok şükür yaralanan pilotun sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı  ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

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