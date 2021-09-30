İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2021 Perşembe / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8923
  • EURO
    10,3243
  • ALTIN
    493.766
  • BIST100
    1392.01
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu
Güncel

Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşayan eski İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü Kemal Şen evinde ölü bulundu.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:47
ABONE OL

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki bir apartmanda yalnız oturan Kemal Şen'den (75) haber alamayan yeğeni ve komşuları eve girdi.

Şen'i hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Şen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1990'lı yıllarda İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü, İzmit Atatürk Spor Salonu sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda Kocaelispor Voleybol Şubesi'nde görev yapan Şen'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.