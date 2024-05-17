İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2818
  • EURO
    35,0461
  • ALTIN
    2473.31
  • BIST100
    10528.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de ev yangını: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncel

Kocaeli'de ev yangını: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Kocaeli'de ev yangını: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.