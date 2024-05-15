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  • Kocaeli'de evinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı: 2 ev kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de evinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı: 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:57 - Güncelleme:
Kocaeli'de evinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı: 2 ev kullanılamaz hale geldi
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Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

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