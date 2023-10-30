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Kocaeli'de feci kaza: Ağaca çarpan minibüs devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, önce ağaca ve ardından reklam panosuna çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHA30 Ekim 2023 Pazartesi 02:30 - Güncelleme:
Kocaeli'de feci kaza: Ağaca çarpan minibüs devrildi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önce ağaca, ardından reklam panosuna çarpan minibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJN 146 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç ve reklam panosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, E.E. adlı yolcu, sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Kocaeli Şehir ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Devrilen minibüs çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle reklam panosunda hasar oluştu. Öte yandan, E.E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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