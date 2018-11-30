Kocaeli'de FETÖ şüphelisi teğmen ve astsubay tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

27 Kasım’da Kocaeli merkezli İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin illerinde Kocaeli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen 7 kişiden 1 muvazzaf teğmen ile 1 açıkta astsubay toplam 2 kişi tutuklanırken, 1 emekli albay, 1 muvazzaf yarbay, 1 açıkta teğmen ile 2 askeri öğrenci toplam 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 1 kişinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.