Kocaeli’de gerçekleştirilen torbacı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Gölcük İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu mücadeleyle kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında sokak satıcılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Yazlık Yeni Mahalle’de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda sokak satıcılığı yaptığı belirlenen O.M., A.Ç. ve G.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metanfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından O.Ç.’ye ait bir adrese düzenlenen operasyonda ise adreste bulunan F.M. isimli bir şahısın üzerinden bir miktar satışa hazır bonzai ele geçirildi. Şahıslardan O.M., F.M. ve A.K. "Uyuşturucu Bulundurmak, Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan gözaltına alındı.