Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

M.K. idaresindeki 34 AL 9062 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde O.M. yönetimindeki 41 ANJ 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın yerinden çıkan tekerleği, karşı yönden gelen bir otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.K. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.M. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.