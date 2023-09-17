Kocaeli'de kadın cinayeti

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde C.G, bilinmeyen nedenle yolda yürüyen eşi G.G'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini yaralayan C.G. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yaralı halde bulunan zanlı C.G. ise Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.