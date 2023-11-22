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Kocaeli'de kadın cinayeti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 28 yaşındaki kadın, dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Kocaeli'de kadın cinayeti
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Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) eski eşi tarafından tabanca ile başından vuruldu. Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak. Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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