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Kocaeli'de kafede silahlı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Kocaeli'de kafede silahlı kavga: 1 ölü
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Kozluk Mahallesi'ndeki kafeye gelen H.A. ve ağabeyi A.A. ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada H.A. ve A.A ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, A.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı kavganın yaşandığı kafede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan H.A'nın kafenin eski çalışanı olduğu belirtildi.

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