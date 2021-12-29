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Kocaeli'de kayıp çobanı öldürdükleri iddia edilen sanıklara müebbet hapis

Kocaeli'de 5 yıl önce kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan çobanı öldürdükleri öne sürülen 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
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Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.A. ve M.Z. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- OLAY

Çayırova ilçesinde 2018'de öldürdüğü kuzeni Yusuf A'yı ormanlık alana gömdüğü ve 3 gün sonra cesedin yerini gösterdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Ş.A'nın, yanında çobanlık yapan ve 2016'da kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdede'yi de öldürmüş olabileceği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Soruşturma kapsamında Ş.A, savcılıkta verdiği ifadesinde, Çelikdede'yi öldürdüğünü kabul etmişti.

Çelikdede'nin ölümüne ilişkin yakalanan ve adliyeye sevk edilen M.Z. de tutuklanmıştı.

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