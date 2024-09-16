İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9651
  • EURO
    37,7382
  • ALTIN
    2827.31
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kocaeli'de kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Kocaeli'de kaza: 1 ölü
ABONE OL

A.Ç. idaresindeki 34 DGG 833 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu İzmit istikameti Kocabayramlar Mahallesi mevkisinde karşı yönde seyreden E.O. yönetimindeki 31 RS 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.