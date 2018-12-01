Kocaeli'de 'kış lastiği' denetimi

Kocaeli'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle denetim yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Kandıra Gişeleri mevkisinde, yolcu otobüsleri başta olmak üzere, yük taşımacılığı yapan araçlar ve şehir içi servislerini durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol eden ekipler, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.

Sürücülerden Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'tan yola çıktığını belirterek, "Kış lastiği önemli, ağır vasıtalarda daha da önemli. Yaptığımız iş ve yol şartları bunu gerektiriyor. Biz bir ay önceden lastiklerimizi taktık. Şirketimiz de buna önem veriyor. Devamlı yollarda olduğumuz için lastiklerimizi takmayı bugüne bırakmadık. Lastiklerin alışma aşaması var, şu an çok rahat bir şekilde önlemlerimizi alıp yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tır şoförü Uğur Şahin de "Kışın soğuklarda daha güvenli seyir edebilmemiz için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiklerimizi taktırdık. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafiğin güvenliği için kurallara uyuyoruz." dedi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, 1 Ocak 2019'dan sonra 885 liraya yükselecek.