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Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

AA17 Haziran 2022 Cuma 19:29 - Güncelleme:
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İddiaya göre, Köseler Mahallesi'ndeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikanın bahçesine giren "danua" cinsi bir köpek, buradaki başka bir köpekle kavga etti.

Duruma müdahale eden firma yetkilisi K.I. (49) "danua" cinsi köpeği, demir çubukla darbetti.

Dilovası Belediyesi veteriner görevlileri, köpeğin çeşitli yerlerinden darbe alarak öldüğünü belirledi.

Fabrika yetkilisi K.I. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin kavga eden köpeklere müdahale etmesi, bir kişinin demir çubukla köpeği darbetmesi yer alıyor.

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