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Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Kocaeli'de orman yangını
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TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.

Devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini, kısa bir süre içerisinde netice alacaklarına işaret eden Vali Yavuz, "Gebze ilçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına, Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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