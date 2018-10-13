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Kocaeli'de palet imalathanesinde çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde palet imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir palet imalathanesinin depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Darıca ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın nedeniyle imalathanede büyük çapta hasar meydana geldi.

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