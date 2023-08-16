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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'de terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle dün eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan M.T, Z.A, F.S, E.O, A.M. ve H.E.İ'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, Z.A, F.S, E.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde tespitler bulunan 6 şüpheli, dün eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

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