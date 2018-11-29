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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklu

Kocaeli’de PKK/KCK operasyonunda şafak vakti yapılan baskınlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • İHA
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Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamuoyu oluşturarak halkı sokaklara çekmek, eylemlere çağırmak amacıyla özellikle sosyal medyayı kullanarak paylaşım yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
 
Şafak vakti yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen B.A., M.P., F.Ö., M.Ş., F.İ. ve E.T. isimli şahıslar ile birlikte, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve eylemlerine katıldığı tespit edilen Suriye'de sakatlanınca Türkiye'ye geldiği belirlenen Suriye uyruklu Abu Şirko kod adlı R.H. ve M.T. isimli 8 şahıs gözaltına alındı. 
 
Gözaltı işlemleri tamamlanması sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen B.A., M.P., F.İ. ve örgüte eleman topladığı iddia edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

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