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Kocaeli'de rehine krizi sona erdi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde bir firmanın fabrikasında işçilerin silahlı bir kişi tarafından rehin alınmasıyla başlayan krizin sona erdiğini ve rehinelerin kurtarıldığını duyurdu.

2 Şubat 2024 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Kocaeli'de rehine krizi sona erdi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı. Şahıs gözaltına alındı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi operasyonla kurtarıldı, İbrahim Y. gözaltına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Gebze'de rehine krizi sona erdi. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapılmıştı.

Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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