Kocaeli'de şiddetli sağanak

Sağanak nedeniyle Akse Mahallesi 433. Sokak'ta bulunan bir sitenin zemin katındaki 2 daire ile otoparkı su bastı.
Çayırova Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgede iş makineleriyle tahliye çalışması başlattı.
Su baskı nedeniyle 2 dairede hasar oluşurken otoparkta ve çevrede bulunan 7 araç zarar gördü.
Daire sahibi Hafize Görmez (42), evin bir anda suyla dolduğunu, kendilerini zor dışarıya attıklarını, eşyalarının zarar gördüğünü kaydetti.
Öte yandan ekipler, su altında kalan araçları kaldırarak yediemin otoparkına götürdü.