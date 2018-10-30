Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta Tarkan G. ve Okan G. ile akraba oldukları öğrenilen Onur Ç. ve Şafak Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.