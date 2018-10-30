Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta Tarkan G. ve Okan G. ile akraba oldukları öğrenilen Onur Ç. ve Şafak Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
- AA
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tarkan G. ve Okan G, silah ve kesici aletle yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muhabir : Şahin OktayYayınlayan : Hülya Çorakçı Ertan 10:30 30/10/18
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