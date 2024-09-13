İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9898
  • EURO
    37,6728
  • ALTIN
    2804.52
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de silahlı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Kocaeli'de silahlı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 07:07 - Güncelleme:
Kocaeli'de silahlı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında işletme müdürü olan Kamuran Ç. ile Uğur S., Okan M., Bülent Y'nin de aralarında bulunduğu kimliği tespit edilemeyen 7-8 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü., ile Bülent Y., tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kocaeli ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken ağır yaralı olan Kamuran Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamuran Ç'nin cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından hızla uzaklaşan 2 kişiyi İstanbul Pendik bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.