Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Nisan ayında yakalanan DEAŞ'ta eğitim veren ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişinin Kocaeli'de olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından DEAŞ terör örgütünde savaşçı-militan olarak görev yaptıkları iddia edilen H.E.D., H.D. ve H.E.D., isimli 3 terörist Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi.