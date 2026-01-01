İSTANBUL 4°C / -1°C
Güncel

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Şüpheliler adliyede

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Şüpheliler adliyede
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

