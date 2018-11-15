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Kocaeli'de tır ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, Adem K. yönetimindeki 34 AZ 8305 plakalı tır ile 41 J 6029 plakalı Mustafa Y. idaresindeki şehir içi ulaşım hattında çalışan midibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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