İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0345
  • EURO
    29,7186
  • ALTIN
    1677.94
  • BIST100
    7406.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti
Güncel

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti
ABONE OL

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.