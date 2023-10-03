Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe, Gebze ve İzmit'te uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 114 gram sentetikkannabinoid, 59 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 498 ecstasy ile 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.