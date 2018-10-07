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Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti.

İşler'in cenazesi, Derince Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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