Kocaeli'de vahşet! Çocuğunun gözü önünde vurdu

20.01.2020 10:32 - Güncelleme: 20.01.2020 10:32

Olay, dün gece, Çayırova'ya bağlı Emek Mahallesi 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Zübeyde Duran, evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada Mürsel E., yanında getirdiği tabancasıyla Duran'ı ateş açtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yatak odasında kanlar içinde hareketsiz yatarken bulduğu Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zübeyde Duran'ın evde bulunan Y.Y. isimli erkek çocuğu, polise; Mürsel E.'nin eve geldiğini, patlama sesini duyduğunu ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zübeyde Duran'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, Mürsel E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

