Kocaeli'de yapılan operasyonda 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi: Değeri 1.5 milyon TL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük ve İzmit ilçelerinde 2 iş yeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi.

Polis ekiplerince iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramada 90 bin dal boş makaron, 20 bin dal içi dolu makaron, 150 sökülmüş bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 100 kilo kıyılmış tütün ile piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.