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  • Kocaeli'de yapılan operasyonda 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi: Değeri 1.5 milyon TL
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Kocaeli'de yapılan operasyonda 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi: Değeri 1.5 milyon TL

Kocaeli'de iş yeri ve ikametlere yapılan operasyonda 110 bin dal içi boş ve dolu makaron, 100 kilo kıyılmış tütün ile piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Kocaeli'de yapılan operasyonda 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi: Değeri 1.5 milyon TL
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük ve İzmit ilçelerinde 2 iş yeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi.

Polis ekiplerince iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramada 90 bin dal boş makaron, 20 bin dal içi dolu makaron, 150 sökülmüş bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 100 kilo kıyılmış tütün ile piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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