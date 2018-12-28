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Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş adamı, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanında yakalandı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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