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Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.M. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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