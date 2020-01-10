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  • Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı
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Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş adamının 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından yapılan itiraz ve elde edilen yeni deliler sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA10.01.2020  15:32 - Güncelleme: 10.01.2020  15:32

Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilen ve 10 Kasım 2008'de hastanede hayatını kaybeden Aydın Koçaslan'ın ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor.

O dönem yakalandıktan sonra salıverilen muhasebe sorumlusu B.A.A'nın elde edilen yeni deliller ışığında tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.G, B.A.Y. ve K.K. için savcılığın itirazı neticesinde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği yakalama kararı verdi.

Tekrar gözaltına alınan şüpheliler F.G, B.A.Y. ve K.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece, cinayetle ilgili tutuklananların sayısı 4'e çıktı.

- YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, iş adamı Koçaslan'ın muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmaması nedeniyle işten çıkarmayı düşündüğü B.A.A'nın, "şirketten alacakları olduğunu, şirket kasasından gizlice harcamalar yaptığını, çekmiş olduğu krediyi şirkete kullandırdığını ve bunları tahsil etmesi gerektiğini" beyan ederek F.G, B.A.Y, ve K.K. ile anlaşma yaptığı iddia edildi.

Ayrıca B.A.A'nın söz konusu kişilerle olay tarihinden önce suç mahallinde keşif ve plan yaptığı, maktulü olayın yaşandığı ıssız ve dağlık bölgeye çekerek maddi menfaat temini amacıyla darbettiği, üzerinde bulunduğu öne sürülen şirkete ait paranın akıbetinin meçhul olduğu, mahalde bulunan kanlı bijon anahtarının F.G'nin aracına ait olduğu ileri sürüldü.

- SÜREÇ

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alınarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.G, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

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