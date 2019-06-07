Kocaeli'nde 4 kişinin can verdiği yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönu? Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında fabrika ortaklarıyla işletmede çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişileri getiren kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyette götürüldü.

Öte yandan Kocaeli itfaiyesi 4 araçla fabrikadaki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.