28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8313
  • 6,5813
  • 250.714
  • 91.843
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'nde 4 kişinin can verdiği yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönu? Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında fabrika ortaklarıyla işletmede çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişileri getiren kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyette götürüldü.

Öte yandan Kocaeli itfaiyesi 4 araçla fabrikadaki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.

Trump destekçisine `milkshake´li saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yapacağız

Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yapacağız

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

Binali Yıldırım türkü söyledi

Binali Yıldırım türkü söyledi

Terör örgütü propagandasından mahkum edilmişti, makamında kabul etti

Terör örgütü propagandasından mahkum edilmişti, makamında kabul etti

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım-İmamoğlu´nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu´nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA