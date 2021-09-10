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Kocaeli'nde dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı

Kocaeli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 00:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 00:43
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme, finans sağlama vaadiyle vatandaşların kandırılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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