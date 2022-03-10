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Kocaeli'nde korkunç olay: Kayıp üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'nde üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz ölü bulundu.

IHA10 Mart 2022 Perşembe 18:37 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:37
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Olay, İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Gölkay Park mevkiinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'in cansız bedeni bir ağaçta asılı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ağaçlık alanda cansız bedeni görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakan Akdeniz'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamını yitiren gencin, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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