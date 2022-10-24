Kocaeli'nde korkutan yangın! Ekipler kontrol altına aldı

TÜPRAŞ kavşağı mevkisindeki kimyevi depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"42 ARAÇ VE 105 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada hem fabrika sahiplerine hem çalışanlara hem de Körfez halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Burasının çok sayıda kimyevi üretim tesisi olan önemli sanayi bölgesi olduğunu aktaran Yavuz, "Burada kimyevi depolama ünitesinde meydana gelen yangın vesilesiyle 15.44 sıralarında bize ihbar geldi. Yaklaşık 6 dakika sonra devletimizin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edilmeye başlandı." dedi.

Yavuz, TÜPRAŞ ve organize sanayi bölgelerindeki itfaiyeleri de buraya yönlendirdiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"42 araç ve 105 personelle olaya müdahale etmeye başladık. Çok şükür ki başka tesislere sıçramadan, can kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı. Bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Şehrimiz bu tür endüstriyel yangınlara karşı tatbikatı çok sık yapan, bilgi, birikimi ve tecrübesi çok yüksek bir şehir. Bu sayede şu an için yangını kontrol altına almış bulunuyoruz. Ümit ediyoruz ki bu tür yangınlar hiç olmaz ama olduğu takdirde de müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz."