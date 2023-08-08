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Kocaeli'ndeki patlamada yaralanan vatandaşların 4'ü taburcu edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlandı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
Kocaeli'ndeki patlamada yaralanan vatandaşların 4'ü taburcu edildi
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamada yaralananlardan tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 5, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde ise 2 yaralının tedavisi sürüyor.

İlçenin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Çok sayıda yaralı var! TMO'ya ait silodaki patlamanın nedeni belli oldu

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