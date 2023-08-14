İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0514
  • EURO
    29,6505
  • ALTIN
    1665.36
  • BIST100
    7851.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'ndeki silo patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Güncel

Kocaeli'ndeki silo patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Kocaeli'ndeki silo patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
ABONE OL

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu'ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.