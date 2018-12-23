Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kopan elektrik telinin isabet ettiği kişi akıma kapılarak yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Patlamanın ardından kopan elektrik teli, yolda yürüyen Ömer Altun'a (31) isabet etti. Akıma kapılan Altun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Altun, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

En uzun gecede eller tetikte

En uzun gecede eller tetikte

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA